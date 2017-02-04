Трамп побил антирекорд в рейтинге одобрения новоиспечённых президентов США

Около 53% американцев не одобряют деятельность нового президента США. Об этом свидетельствуют данные опроса CNN и ORCI. В то же время 78% респондентов заявили, что Дональд Трамп действует так, как они ожидали.

Деятельность Трампа одобряют 44% граждан США. Это худший показатель поддержки президента, недавно вступившего в должность.

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Вместе с тем первые шаги главы Белого дома одобряют 44% граждан США. По данным CNN, это худший показатель поддержки президента, недавно вступившего в должность, за все 36 лет, пока проводятся подобные опросы.

По данным исследования, больше всего американцы не одобряют ужесточение миграционной политики и строительство стены на границе с Мексикой.