СМИ: Пентагон выдал видео из Сети за трофейную запись

Минобороны США опубликовало видео, якобы полученное в результате рейда военных США против террористов в Йемене. Но пользователи обнаружили, что эти кадры были доступны в Интернете гораздо раньше.

Как отмечает CNN, обнародовав видео, командование хотело показать важность подобных военных операций. На кадрах были продемонстрированы приготовления террористов. Однако пользователи обнаружили точно такое же видео, выложенное в Сеть ранее.

В военном ведомстве признали, что у Пентагона не было достаточно времени, чтобы проанализировать данную запись. В Центральном командовании США отметили, что цели выдавать старое видео за новое не было.

Фото: © РИА "Новости"/Александр Имедашвили