Де Ниро вновь заявил, что хотел бы ударить Трампа в лицо

По его словам, такое желание возникает у него потому, что республиканец сам допускал подобные высказывания в адрес других людей.

Американский актёр Роберт Де Ниро, в ходе президентской гонки высказывавший желание ударить Дональда Трампа в лицо, и сейчас не смягчает тона.

Как сообщает Fox News, Де Ниро на ток-шоу The View вновь заявил, что хотел бы ударить президента в лицо. По его словам, такое желание в нём появляется, поскольку Трамп позволял себе подобные высказывание в адрес других людей.

— Я сказал так, потому что и он так говорил о ком-то. Как он смеет говорить подобное толпе людей? Конечно, я хочу ударить его в лицо, — сказал Де Ниро.

Он также добавил, что республиканцу необходимо услышать, какие чувства вызывает у других людей.

— Плохо иметь подобные чувства. Нехорошо такое начинать, но, если встречаешь таких агрессоров, именно это и нужно делать, чтобы заставить их замолчать, — отвечать тем же, заявил Роберт Де Ниро, комментируя своё желание ударить Трампа в лицо.

Фото: © REUTERS/Mario Anzuoni