Власти США не планируют расширять список стран, гражданам которых закрыт въезд

Власти США пока не планируют расширять список стран, гражданам которых временно запрещён въезд в страну. Пока в ограничительном списке значится семь государств.

90-дневный запрет на въезд в США касается только семи государств. Других стран эти меры не коснутся, Министерство внутренней безопасности о миграционном указе Трампа.

Ведомство отмечает, что временный запрет на въезд касается граждан Ирака, Сирии, Судана, Ирана, Сомали, Ливии и Йемена. Однако под действие указа не попадают те, у кого есть вид на жительство, кто имеет другое гражданство помимо гражданства указанной страны, а также держателей диппаспортов, обладателей виз НАТО или ООН.

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