В Сиэттле суд постановил временно ограничить действие указа Трампа по мигрантам

По данным AP, судья Джеймс Робарт вынес такое постановление по просьбе штатов Вашингтон и Миннесота.

Федеральный судья в Сиэттле постановил временно ограничить исполнение указа президента США Дональда Трампа, касающегося ужесточения миграционной политики страны.

Как сообщает AP, судья Джеймс Робарт вынес такое постановление по просьбе штатов Вашингтон и Миннесота.

По заявлениям некоторых выступавших юристов, штаты не могут требовать ограничения исполнения указа. Они сообщили, что конгресс предоставляет президенту полномочия принимать решения относительно национальной безопасности и приёма мигрантов.

Иск был подан от имени главного прокурора штата Вашингтон Боба Фергюсона. Согласно его заявлениям, указ президента приносит значительный ущерб жителям и санкционирует дискриминацию.

Напомним, 28 января Трамп подписал указ, в соответствии с которым запрещается въезд новых мигрантов в страну на 120 дней, а прибывающим из Сирии въезд запрещён на неопределённый срок. Указ также вводит запрет на въезд гражданам семи стран с преобладающим мусульманским населением сроком на 90 дней.

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович