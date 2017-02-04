СМИ: Хакеры слили в Сеть переписку Дэвида Бекхэма

Знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм стал мишенью хакеров — неизвестные выложили в Сеть письма, якобы отправленные с электронного ящика спортсмена. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным СМИ, в письмах Бекхэм признавался, что его деятельность в рамках ЮНИСЕФ была частью сознательных усилий, чтобы получить титул рыцаря. Также спортсмен якобы нецензурно отзывался о британских лордах, которые отказывались жаловать ему этот титул.

Кроме того отмечается, что в сообщениях футболист в грубой форме отказался жертвовать на благотворительный ужин ЮНИСЕФ миллион долларов.

— Не хочу вкладывать свои личные деньги в это дело. Эти чёртовы деньги мои, — говорилось в опубликованном письме.

Представители Бекхэма подтвердили, что почта футболиста была взломана, однако некоторые места в переписках изменены.

Фото: © РИА "Новости"/Алексей Филиппов