Порошенко уволил главу Ширяевской ОГА, перебившего его на брифинге в Одессе

В ответ на вмешательство чиновника президент Украины предложил ему выступить вместо себя, когда тот станет главой государства.

Президент Украины Пётр Порошенко уволил главу Ширяевской ОГА Тараса Бойко, который перебил его в ходе брифинга в Одессе 12 января. Соответствующий указ размещён на сайте администрации президента.

Как сообщает телеканал "112", глава государства говорил о выборах в объединённых территориальных общинах и резком увеличении их бюджетов, когда чиновник прервал его.

В ответ на это Порошенко предложил Бойко "выступить вместо себя, когда тот станет президентом".

— Опустите руку. Вам плохо? Вы потом, когда будете президентом, то я вас приглашу, и вы выступите вместо меня, — предложил Порошенко прервавшему его чиновнику.

Фото:© РИА Новости/Михаил Палинчак