Постпреды России и США при ООН договорились о тесном сотрудничестве

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Постпреды России и США при ООН договорились о тесном сотрудничестве

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Постоянные представители России и США при ООН Виталий Чуркин и Никки Хейли в ходе своей первой встречи высказались за тесное взаимодействие в дальнейшей работе.

— Российский постпред принял Никки Хейли в своей резиденции. С обеих сторон было выражено намерение тесно взаимодействовать в ООН в соответствии с настроем своих столиц, — сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

Первая встреча коллег состоялась в пятницу в Нью-Йорке.

Фото: © РИА "Новости"/Михаил Воскресенский

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