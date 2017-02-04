Российский IT-эксперт подал в суд на BuzzFeed

По данным Politico, портал упомянул его имя в "досье" на Трампа, утверждая, что российская разведка наняла его для взломов серверов Демократической партии.

Российский IT-эксперт Алексей Губарев требует от интернет-портала BuzzFeed $15 тыс. в качестве компенсации. Как сообщает Politico, портал упомянул имя россиянина в "досье" на Дональда Трампа, утверждая, что российская разведка наняла его для взломов серверов Демократической партии, направленных на попытки помочь республиканцу на президентских выборах.

После подачи иска портал принёс извинения и удалил имя россиянина из доклада.

— Мы удалили имя Губарева из опубликованного досье и приносим свои извинения за то, что включили его туда, — заявил пресс-секретарь интернет-ресурса Мэтт Миттенхал.

Известно, что Алексей Губарев является главным исполнительным директором компании XBT Holdings, которая располагается в Европе.

Напомним, в январе BuzzFeed опубликовал "компромат" на президента США, включавший также информацию о якобы визитах девушек лёгкого поведения в номер гостиницы, где останавливался Трамп в ходе посещения Москвы в 2013-м. Как сообщали СМИ, автором документа был бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил.

Фото: © REUTERS/Pawel Kopczynski