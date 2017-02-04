Российские военные передали сирийцам 3,7 тонны гумпомощи

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Российские военные передали сирийцам 3,7 тонны гумпомощи

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Военные РФ доставили жителям Сирии 3,7 тонны грузов, проведя пять гуманитарных акций. За сутки гумпомощь получили 2,7 тысячи сирийцев. Об этом сообщает российский Центр по примирению в САР.

— Проведено пять гуманитарных акций в городе Алеппо (в школах в районах Мьясар, Салах-Ад-Дин, Новое Алеппо и Нейраб, а также в окрестностях школы Бшарах Алькури), в ходе которых произведена передача мирным жителям 3,3 тонны хлеба и двух тысяч порций горячей еды, — говорится в сообщении.

Кроме того, российские самолёты доставили в район города Дейр-эз-Зор 20,8 тонны продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.

Фото: © РИА "Новости"/Максим Блинов

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