Российские военные передали сирийцам 3,7 тонны гумпомощи

Военные РФ доставили жителям Сирии 3,7 тонны грузов, проведя пять гуманитарных акций. За сутки гумпомощь получили 2,7 тысячи сирийцев. Об этом сообщает российский Центр по примирению в САР.

— Проведено пять гуманитарных акций в городе Алеппо (в школах в районах Мьясар, Салах-Ад-Дин, Новое Алеппо и Нейраб, а также в окрестностях школы Бшарах Алькури), в ходе которых произведена передача мирным жителям 3,3 тонны хлеба и двух тысяч порций горячей еды, — говорится в сообщении.

Кроме того, российские самолёты доставили в район города Дейр-эз-Зор 20,8 тонны продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.

Фото: © РИА "Новости"/Максим Блинов