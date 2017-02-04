Экс-президента Аргентины и её детей вызвали на допрос по делу об отмывании денег

Речь идёт о деятельности принадлежащей семье Киршнер организации Los Sauces, которая занималась сделками, связанными с недвижимостью.

Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер и её

дети — Максимо Киршнер и Флоренсия Киршнер — вызваны на допрос по делу об отмывании денежных средств. Как сообщают СМИ, в соответствии с "имеющимися подозрениями" экс-президент должна будет явиться на допрос 7 марта, а её сын и дочь — 6 марта.

Речь идёт о деятельности принадлежашей семье Киршнер организации Los Sauces, которая занималась сделками, связанными с недвижимостью.

Известно, что также свои показания должны будут дать предприниматели Кристобаль Лопес и Ласаро Баес, которые, согласно данным из заявления экс-кандидата в президенты Маргариты Столбисер, участвовали в коррупционной схеме. Как сообщается, в годы президентства Фернандес де Киршнер и её покойного супруга Лопес и Баес получали множество заказов от государства.

Сейчас в отношении Фернандес де Киршнер возбуждено

два дела — по обвинению в создании преступного сговора для хищения средств из бюджета, а также причастности к махинациям в Центробанке Аргентины. Кроме того, экс-президента подозревают в незаконном обогащении.