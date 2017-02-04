Глава Пентагона назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма

Новый министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Тегеран одним из главных спонсоров терроризма. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с министром обороны Японии Томоми Инадой.

Что касается проблемы Ирана, то это государство является одним из главных спонсоров мирового терроризма, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис

При этом, как сообщает Reuters, Джеймс Мэттис отметил, что не рассматривает отправку Вооружённых сил США на Ближний Восток из-за "неправильного поведения Ирана".

Он также добавил, что мир не не оставит без ответа действия Тегерана. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп выступает за более жёсткую политику в отношении государства, если Иран не начнёт сдерживать баллистическую программу.

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