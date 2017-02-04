Минюст обжалует решение суда, приостановившего указы Трампа по мигрантам

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Минюст обжалует решение суда, приостановившего указы Трампа по мигрантам

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Минюст США собирается обжаловать решение суда Сиэтла, который приостановил действие миграционных указов президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

— В ближайшее время министерство юстиции намерено обжаловать это возмутительное решение и защитить указ президента, который, как мы полагаем, соответствует законам, — говорится в сообщении. — Указ президента призван защищать страну, и у него есть конституционное основание и обязанность защищать американцев.

Напомним, ранее суд в Сиэтле постановил временно ограничить исполнение указа президента США Дональда Трампа, касающегося ужесточения миграционной политики.

Фото: © РИА "Новости"/Владимир Федоренко

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