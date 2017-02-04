"Шпигель" поместил на обложку Трампа с отрезанной головой статуи Свободы

Немецкий журнал "Шпигель" выразил свою реакцию на подписанный президентом США Дональдом Трампом указ, в соответствии с которым ужесточается политика страны в отношении мигрантов. На обложке республиканец изображён с ножом и отрезанной головой статуи Свободы в руках.

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Как сообщает Hill, вскоре после подписания документа член Сената от Демократической партии Чарльз Шумер сопроводил в своём "твиттере" изображение монумента словами: "Сегодня по щекам статуи Свободы текут слёзы".

Ранее издание New Yorker также на своей обложке поместило фото статуи с потушенным пламенем.

На прошлой неделе на сайте Белого дома появилась петиция с предложением снести монумент, который больше "не отражает готовности страны принимать иммигрантов".

Напомним, указ Трампа в отношении мигрантов предусматривает запрет на въезд граждан семи мусульманских стран сроком на 90 дней, приостановку приёма беженцев на 120 дней, а также запрет въезда беженцев из Сирии на неопределённый срок. Как сообщили в Министерстве внутренней безопасности, список стран, состоящий из семи пунктов, пока расширять не планируется.

Фото: Twitter