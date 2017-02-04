В Колумбии полиция арестовала подростка, убившего 30 человек

По предварительным данным правоохранителей, 17-летний подросток начал убивать людей в возрасте 12 лет.

В Колумбии правоохранительные органы арестовали 17-летнего подростка, который обвиняется в убийстве более 30 человек, сообщает AP.

По предварительным данным полиции, он начал убивать людей в возрасте 12 лет и приобрёл репутацию очень жестокого человек среди наркоторговцев и наёмных убийц, которые терроризировали город Кали.

Его последним преступлением было двойное убийство в торговом центре в Кали.

По данным властей, обвиняемый будет находиться в центре для содержания несовершеннолетних правонарушителей до наступления 18 лет.