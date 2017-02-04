Миллиардер Виола отказался от должности министра армии США

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Миллиардер Виола отказался от должности министра армии США

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Миллиардер Винсент Виола, кандидатуру которого Дональд Трамп предложил на пост министра армии США, отказался от должности. По данным Bloomberg, инвестор объяснил отказ нежеланием прекращать бизнес.

— Я глубоко тронут тем, что меня рассматривали в качестве кандидата на данный пост, и выражаю признательность за доверие, — заявил Виола. — Я предлагаю свою постоянную поддержку президенту Трампу и его администрации и с нетерпением ожидаю возможности удвоить усилия по поддержке армии и ветеранов.

Отмечается, что Виола — первый кандидат, который отказался от предложения Трампа.

Бизнесмен из Нью-Йорка известен тем, что основал трейдинговую компанию Virtu Financial. Также Виола владеет клубом НХЛ "Флорида".

Фото: © REUTERS/Andrew Kelly

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