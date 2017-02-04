Миллиардер Виола отказался от должности министра армии США

Миллиардер Винсент Виола, кандидатуру которого Дональд Трамп предложил на пост министра армии США, отказался от должности. По данным Bloomberg, инвестор объяснил отказ нежеланием прекращать бизнес.

— Я глубоко тронут тем, что меня рассматривали в качестве кандидата на данный пост, и выражаю признательность за доверие, — заявил Виола. — Я предлагаю свою постоянную поддержку президенту Трампу и его администрации и с нетерпением ожидаю возможности удвоить усилия по поддержке армии и ветеранов.

Отмечается, что Виола — первый кандидат, который отказался от предложения Трампа.

Бизнесмен из Нью-Йорка известен тем, что основал трейдинговую компанию Virtu Financial. Также Виола владеет клубом НХЛ "Флорида".

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