Украинские силовики заявили о 3 погибших и 7 раненых военных в Донбассе за сутки

По данным ВСУ, ополченцы продолжили обстрелы их позиций на всех направлениях — мариупольском, луганском и донецком.

Украинские силовики заявили о 115 обстрелах их позиций в Донбассе за сутки, трёх погибших и семерых раненых.

— За прошедшие сутки 3 февраля зафиксировано 115 обстрелов. Трое наших военных погибли, семеро ранены, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в "Фейсбуке".

По данным военных, ополченцы продолжили обстрелы их позиций на всех направлениях — на мариупольском, луганском и донецком.