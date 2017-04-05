Организаторы "Евровидения" заявили, что перенесут конкурс в Берлин

Новой жертвой российских пранкеров Алексея Столярова и Владимира Кузнецова стала Ингрид Дельтенре — генеральный директор EBU (Европейского вещательного союза).

Лексус и Вован позвонили Ингрид Дельтенре от имени украинского премьера Владимира Гройсмана, чтобы убедиться, действительно ли EBU готовы наказать официальный Киев за отказ пустить на территорию страны российскую конкурсантку Юлию Самойлову.

На записи разговора, которая оказалась в распоряжении Лайфа, Ингрид Дельтенре открыто встаёт на сторону россиянки.

— Мы ожидаем от страны, что она будет соответствовать правилам "Евровидения", исключение участников или организаторов недопустимо — это нарушение правил, — заявила пранкерам глава EBU. — Во-первых, когда она (Самойлова. — Прим. Лайфа) была в Крыму, она не была представителем "Евровидения". Во-вторых, вы можете снова наложить на неё запрет после конкурса.

По словам Ингрид Дельтенре, Украина понесёт определённые репутационные убытки, в случае если Юлию Самойлову не допустят к конкурсу. При этом, по словам генерального директора EBU, существует реальная перспектива, что Киев в последний момент лишится права проведения конкурса. В этом случае страной — хозяйкой "Евровидения-2017" станет Германия.

Гендиректор EBU в разговоре с пранкерами заявила, что "Евровидение-2017" перенесут в Берлин, если Украина не пустит на конкурс Юлию Самойлову Фото: www.ebu.ch

— Осталось всего два месяца. Я не верю, что ещё какая-то страна сможет провести "Евровидение", — заявил лже-Гройсман.

— Мы уже всё зарезервировали в Берлине, — ответила Дельтенре.

Она добавила, что в том случае если "Евровидение" будет перенесено, то Украина не сможет участвовать в конкурсе следующие пару лет. Более того, Киев лишится контрактов с EBU на трансляцию Fifa World Cup, пригрозила Дельтенре.