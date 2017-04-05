EBU пригрозил Украине бойкотом на 3 года из-за запрета на въезд Самойловой

Кроме того, по словам главы EBU Ингрид Делтенре, в случае переноса "Евровидения" в другую страну Украина лишится и права трансляции чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре заявила, что из-за недопуска российской участницы Юлии Самойловой Украина может не только лишиться права проведения "Евровидения-2017", но и пропустить несколько следующих конкурсов.

Если "Евровидение" будет перенесено, то Украина не сможет участвовать в "Евровидении" в следующие два или три года. Более того, у Украины есть контракты с EBU на трансляцию Fifa World Cup. В этом случае все контракты будут расторгнуты Глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре Фото: © Flickr/ ITU Pictures

В разговоре с российскими пранкерами (они представились премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом) Делтенре в очередной раз призвала власти страны как можно быстрее решить проблему.

— Когда она (Самойлова. — Прим. редакции) была в Крыму, она не была представителем "Евровидения". Во-вторых, вы можете снова наложить на неё запрет после конкурса, — заявила Делтенре.

Отметим, ранее Европейский вещательный союз уже заявлял о том, что проследит за допуском РФ к участию в "Евровидении".

Ранее EBU предложил Самойловой выступить на конкурсе дистанционно, но в России такую идею отвергли.

Кроме того, в разговоре с пранкерами Дельтенре заявила, что существует реальная перспектива, что Киев в последний момент лишится права проведения конкурса. В этом случае страной — хозяйкой "Евровидения-2017" станет Германия.

Также она призналась, что Джамала — украинская конкурсантка "Евровидения-2016" — не должна была победить.