Блогершу из Великого Новгорода во время стрима избила собственная мать

Дарья Штрошерер — под таким ником выступает жительница Новгорода в социальных сетях и на "Ютубе", которая вела прямую трансляцию и предлагала избить себя шнурком или надавать самой себе несколько пощёчин в обмен на деньги зрителей. В какой-то момент Дарья впала в истерику, и её плач и крик услышала мать. Она зашла в комнату и начала толкать девушку и стучать молотком по клавиатуре, требуя выключить компьютер. Сразу после этого Дарья закончила трансляцию.

Штрошерер записывает видео на философские темы, в прямом эфире обычно она читает работы известных мыслителей и проводит лекции.

Куда более серьёзный случай произошёл недавно с блогером в американском городе Чикаго: 14-летний подросток устроил трансляцию изнасилования девушки. За стримом наблюдало 40 человек, но ни один из них не сообщил в полицию о происходящем.