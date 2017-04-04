Жители Подмосковья вышли на защиту семьи, укравшей ребёнка из роддома в Дедовске

На 4 апреля в Красногорске Московской области намечено проведение пикета, на котором люди намерены потребовать возвращения Егора Спахова, похищенного три года назад из роддома подмосковного Дедовска, в семью.

— Общественность возмутило решение органов опеки и попечительства об отказе Сергею Спахову в возможности быть приёмным родителем на основании заключения психолога, в котором последний не рекомендовал Сергею Спахову воспитывать детей до девяти лет. При этом у Сергея трое взрослых сыновей, которых он уже воспитал, то есть доказал свою способность быть отцом, — говорят активисты.

По мнению активистов, органы опеки приняли ошибочное решение, так как мальчик длительное время жил в семье Спаховых, семья воспитывала его как родного. Общественники уверены, что в интересах ребёнка сохранение уже сложившейся семьи.