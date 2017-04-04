В Москве мальчик с синдромом Дауна стал дрессировщиком хищников

Династия цирковых артистов Тимченко осуществила мечту ребёнка с синдромом Дауна и сделала его дрессировщиком хищных животных. 3 апреля Антон Санкевич вышел на манеж и выступил с морскими львами.

Уникальность события состоит в том, что подросток с синдромом Дауна никогда раньше не участвовал в подобных представлениях.

— Это была репетиция, мы обучили Антона основам дрессировки, был полный контакт с животными, морские львы весят тонну, это хищники, но у Антона всё получилось, — рассказали Лайфу представители цирковой династии Тимченко. — Он мечтает работать в цирке, стать дрессировщиком. Мы не могли не помочь ему приблизиться к мечте, его диагноз — не приговор.