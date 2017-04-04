В Москве электричку обследуют из-за подозрительного предмета

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В Москве электричку обследуют из-за подозрительного предмета

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Фото: © rzd.ru

На Белорусском вокзале в Москве проверяют электричку из-за подозрительного предмета. В поезде Икша — Можайск была найдена оставленная сумка. На месте работают полицейские и кинологи.

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