Молодой британец до смерти объелся пончиками

Сразу двое подданных Соединённого Королевства погибли на соревнованиях по обжорству в минувшие выходные.

В эти выходные в Великобритании произошло два почти идентичных случая. 42-летний Трэвис Малуф и 20-летняя Кэйтлин Нельсон погибли от обжорства, передаёт Mirror.

В воскресенье Трэвис Малуф погиб во время участия в соревновании по поеданию пончиков — меньше чем за две минуты мужчине требовалось съесть целых шесть штук. Тревис поперхнулся и скончался на месте от асфиксии и обструкции дыхательных путей.

Днём ранее такой же инцидент произошёл в одном из университетов Коннектикута. 20-летняя студентка Кейтлин Нельсон задохнулась во время соревнования по поеданию блинов. Кусочек блина застрял в горле девушки, и та начала задыхаться. Кейтлин была доставлена в больницу, но врачи не смогли её спасти, и она умерла в воскресенье.