В Истре маньяк запугал девочку перед изнасилованием, чтобы она не просила помощи

В подмосковной Истре разыскивают мужчину, который изнасиловал 14-летнюю Наталью Г. (имя изменено).

Преступление попало на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде. Как отмечается, правоохранители быстро составили ориентировку на подозреваемого.

На кадрах видно, как молодой человек выходит с перепуганной школьницей из лифта и ведет её на лестничный пролёт. Наталья не зовёт на помощь, так как маньяк угрожал ей жестокой расправой.

На данный момент сотрудники разыскивают мужчину 30–35 лет, рост примерно 180 см, худощавого телосложения, с тёмными короткострижеными волосами и длинным заострённым носом. Мужчина одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном и синие джинсы.