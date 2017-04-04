СМИ: В Афинах задержали россиянина за ограбление

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СМИ: В Афинах задержали россиянина за ограбление

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В афинском районе Палео Фалиро задержали россиянина, который в составе банды ограбил квартиру. Как сообщает Афинское агентство новостей, в группировку входил также гражданин Молдавии и Армении.

Отмечается, что всего квартиру пыталось ограбить четыре человека. Однако пожилая пара, которая там проживала, вовремя вызвала полицию. Злоумышленники скрывались от правоохранителей по балконам. Однако двоих из них удалось задержать, один сорвался и разбился, а четвёртому удалось скрыться.

Как сообщают полицейские, задержать удалось как раз россиянина и гражданина Армении. Причём 40-летний русский уже сидел за участие в составе преступной группировки и был причастен к ограблению банка в Афинах.

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