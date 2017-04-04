Семьям убитых полицейских в Астрахани выплатят по миллиону рублей

Власти Астраханской области пообещали оказать материальную поддержку в размере одного миллиона рублей семьям двух полицейских, расстрелянных сегодня ночью радикальными исламистами. Об этом губернатор Астраханской области заявил в ходе экстренного заседания антитеррористической комиссии региона.

— Погибшие были профессионалами своего дела и честно выполнили свой служебный долг. Семьям погибших будет оказана материальная помощь — по одному миллиону рублей, — приводит слова Александра Жилина его пресс-служба.

Напомним, ночью 4 апреля неизвестные расправились с двумя стражами порядка в Астрахани. Правоохранители приехали на оформление мелкого ДТП с автомобилями "Газель" и Ниссан", но по ним был открыт огонь из огнестрельного оружия.

После нападения злоумышленники забрали табельное оружие полицейских и скрылись на "газели". Позже они бросили микроавтобус и скрылись. Притом часть из них на "приоре" с питерскими номерами. Ведётся розыск нападавших, полиция распространила ориентировки восьми подозреваемых.