В Китае ребёнок выжил после падения в 15-метровый колодец

На спасение ребёнка были брошены сотни спасателей и десятки единиц техники — экскаваторов и бульдозеров.

Двухлетний ребёнок провалился в сухой колодец глубиной 15 метров в деревне Фандун в районе Чжандиан города Цзыбо в Восточном Китае, передаёт местное информагентство Синьхуа.

Мальчик упал в незащищённую скважину диаметром 30 сантиметров в понедельник днём. Операция спасения длилась более 9 часов — были использованы десятки экскаваторов и бульдозеров, задействовано множество спасателей. Только в 3 часа ночи им, наконец, удалось вытащить ребёнка.

Малыш находился в полном сознании. Тем не менее теперь он будет пребывать под надзором врачей в больнице.