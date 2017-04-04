МИД Киргизии: Необходимо объединить усилия с Россией в борьбе с терроризмом

Глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев заявил, что республика готова объединить усилия с Россией в борьбе с терроризмом не только на региональных площадках, но и на международных.

— Терроризму нет оправдания, у терроризма нет оправдания и нет границ. В этой борьбе против терроризма мы должны быть вместе. Мы вместе с РФ. Это ещё раз говорит и доказывает, что мы должны как на двустороннем уровне, так и в рамках региональных и международных организаций объединять свои усилия. Киргизия готова и будет делать всё от неё зависящее для этого, — заявил Эрлан Абдылдаев на совместном с главой МИД РФ Сергеем Лавровым открытии фотовыставки.

Он также сообщил, что президент Киргизии Алмазбек Атамбаев направил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования по поводу теракта в метро Петербурга.