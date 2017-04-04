Стали известны имена расстрелянных мужчин, обнаруженных в багажнике под Москвой

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям — "Убийство двух лиц" и "Незаконный оборот оружия и боеприпасов".

Следователи установили личности мужчин, которых обнаружили с огнестрельными ранениями в багажнике автомобиля "Мерседес" в посёлке Развилка Ленинского района. Ими оказались 39-летний Микаэль Лалаян и 36-летний Хорен Маргарян.

По данному факту следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух лиц" и "Незаконный оборот оружия и боеприпасов". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления. Согласно одной из версий следствия, произошедшее может иметь отношение к криминальным разборкам.