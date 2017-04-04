День жестянщика. В Иркутске гололёд "озолотил" местные автосервисы

Многие автомобилисты Приангарья уже успели "переобуть" свои автомобили в летнюю резину, и непогода застала их врасплох.

Из-за мокрого снега, который идёт в Иркутской области уже вторые сутки, в регионе происходит множество аварий. Только сегодня утром сотрудники ГИБДД зафиксировали более 100 столкновений. Дорожные службы пытаются справиться с гололёдом, но пока безуспешно.

На дорогах, которые имеют уклон, организовано дежурство эвакуаторов, но во дворах, по словам местных жителей, ездить невозможно даже на зимних покрышках.

В аэропорту Иркутска сообщили, что спецтехника чистит взлётную полосу по необходимости. Работы идут в плановом режиме, и задержек рейсов не ожидается.