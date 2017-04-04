Фетисов исключил возможность оспаривания решения НХЛ: Нашего влияния не хватит

Вячеслав Фетисов при этом подчеркнул, что подобных механизмов сейчас не существует.

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Вячеслав Фетисов в беседе с Лайфом исключил возможность того, что Россия может предложить оспорить решение Национальной хоккейной лиги, согласно которому игроки клубов НХЛ пропустят Олимпиаду 2018 года.

— А как можно оспорить? Решение не оспаривается. Нет таких механизмов. Почему мы должны оспаривать это решение? Почему мы, а не шведы, не финны, не чехи, не канадцы, не американцы? Не Международная федерация хоккея? Не хоккейная общественность? У нас нет таких возможностей и влияния такого, чтобы инициировать сегодня что-то в мировом спорте. Будем довольствоваться тем, что есть, — сказал Фетисов.

При этом он подчеркнул, что решение считает обидным для игроков.

— Лишить Александра Овечкина мечты стать олимпийским чемпионом — это безобразие, я считаю, — пояснил Вячеслав Фетисов.

Он добавил, что Олимпийские игры важны для развития хоккея и его пропаганды в мире.

— Опять, наверное, деньги вступили в игру. Думаю, что никакими деньгами нельзя оценить интерес к хоккею в исполнении лучших в мире игроков для пропаганды спорта, хоккея и всего, что с этим связано, — заключил Фетисов.

Напомним, ранее стало известно о решении руководства НХЛ о том, что паузы на зимние Игры в Пхёнчхане в календаре сезона 2017/18 предусмотрено не будет. В МОК выразили сожаление в связи с этим решением.