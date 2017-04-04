Новобранец погиб после вступительного испытания в краснодарский ОМОН

По мнению родителей, соперник бил по голове потерявшего сознание во время спарринга мужчину.

32-летний Сергей скончался в краснодарской больнице в феврале. Причиной смерти врачи назвали травматическое субарахноидальное кровоизлияние.

Мужчина попал в больницу после вступительного испытания в отряд ОМОН в Краснодаре — рукопашного боя.

Родители мужчины рассказывают, что это был уже второй бой для Сергея. Во время первого поединка новичок сумел одолеть сразу троих соперников — действующих омоновцев. Одному Сергей сломал ногу, другого отправил в нокаут. Третий, как ни пытался, так и не смог свалить парня с ног.

— О первом поединке он написал мне в соцсетях. И фотку прислал — побитый весь, в синяках, но довольный. Прошёл, говорит, отбор, немного только баллов не хватило по бегу. Пересдавать его должен был 9 мая, — вспоминает мама погибшего Светлана Мухина.

Но на пересдаче нормативов мужчине пришлось ещё раз доказывать свою силу в спарринге. На этот раз соперником Сергея был 115-килограммовый военный.

После нескольких ударов мужчина упал на пол и ударился головой. По мнению родителей, соперник добивал Сергея по голове.

В бессознательном состоянии Мухина экстренно доставили в краснодарскую Краевую клиническую больницу № 1. Там доктора, осмотрев пациента, вынесли диагноз: у парня оказался проломлен череп, в мозг поступала жидкость, начинался его отёк. В беседе с родственниками Сергея врачи сообщили, что удары ему наносились в одно место на голове. Медики удалили пациенту полчерепа и сделали 9 операций. В феврале Сергей скончался.

— По факту случившегося проводится доследственная проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет вынесено решение,— рассказала Лайфу старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

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