Путин поручил кабмину подготовить меры по реализации плана борьбы с допингом

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля подготовить меры по реализации плана борьбы с допингом в спорте. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания о подготовке Универсиады 2019 года в Красноярске.

— Представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта проект комплекса мер по реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте, принятого Независимой общественной антидопинговой комиссией, — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.