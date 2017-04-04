Песков рассказал о жёстком подходе Путина в борьбе с терроризмом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал вчерашнюю встречу Владимира Путина с главой ФСБ России Александром Бортниковым в связи с терактом в метро Петербурга. Песков отметил, что пока рано делать какие-либо выводы касательно произошедшей трагедии, ведь расследование ещё ведётся, но одно можно сказать точно: Россия и дальше будет занимать последовательную и жёсткую позицию по борьбе с терроризмом.

— Вы знаете, что Россия, как и многие другие страны, находится на передовой фронта борьбы с международным терроризмом. И ни одна страна в мире до сих пор в одиночку не могла одержать победу над террором. Но при этом всем хорошо известна последовательная линия, которую занимает Россия в борьбе с терроризмом. И хорошо известен последовательный и жёсткий подход Путина в этой борьбе. Ни одна страна в мире не застрахована от террориста, но это не значит, что кто-то будет ослаблять борьбу с этим уродливым злом, с которыми приходится сталкиваться, — заявил Дмитрий Песков.