Песков не стал комментировать информацию о кандидатуре нового главы Удмуртии

Ранее СМИ сообщили, что врио главы республики может быть назначен сопредседатель ОНФ, секретарь Общественной палаты Александр Бречалов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что новым главой Удмуртии может стать Александр Бречалов.

— Нет, не могу. Мы никогда не анонсируем каких-то назначений, каких-то кадровых предпочтений. Всему своё время. Когда будут президентом приняты какие-то решения или предприняты какие-то шаги, мы вас проинформируем, — отметил Песков.

Ранее стало известно, что главу республики Александра Соловьёва задержали и доставили в Москву по подозрению в коррупции. По версии следствия, он получил взятки на сумму порядка 140 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.