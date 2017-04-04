Песков назвал "ерундой" слухи о секретной встрече представителей Путина и Трампа

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Песков назвал "ерундой" слухи о секретной встрече представителей Путина и Трампа

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения американского издания "Вашингтон пост", в котором говорилось со ссылкой на источники в администрации США, что якобы на Сейшельских островах прошла тайная встреча представителей президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

— Это ерунда полная, — заявил Дмитрий Песков журналистам, комментируя публикацию американского издания.

Напомним, ранее "Вашингтон пост" распространило информацию, что представители Объединённых Арабских Эмиратов организовали секретную встречу Эрика Принца — основателя частной американской военной компаний Blackwater — и представителя России, якобы близкого к президенту Владимиру Путину, для того, чтобы установить "тайный канал связи" Дональда Трампа с Москвой.

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