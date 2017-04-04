Шувалов выступает против ограничения работы гипермаркетов

Первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов выступил против ограничения круглосуточной работы гипермаркетов в России.

— В отношении работы гипермаркетов, ограничения работы и всего остального — нужно думать не как ограничивать, а как давать возможности. Поэтому я за то, чтобы возможности поддерживать, а не ограничивать, — заявил Игорь Шувалов журналистам.

С данной инициативой выступили сенаторы. В Совете Федераций начали разрабатывать поправки в закон "О торговле", предусматривающие ограничения работы крупных сетей до 21:00 в будни, до 16:00 в субботу. Воскресенье предлагается сделать не рабочим для гипермаркетов днём. Инициатива направлена на то, чтобы поддержать малые предприятия торговли (одна-две кассы).