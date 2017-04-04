Песков назвал терроризм уродливым злом, с которым продолжат борьбу

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Песков назвал терроризм уродливым злом, с которым продолжат борьбу

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Ни одна из стран не застрахована от терроризма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что борьба с этим "уродливым злом" будет продолжена.

— Всем известно, что ни одна страна в мире, к сожалению, не застрахована от проявлений терроризма, но это абсолютно не значит, что кто-то будет ослаблять борьбу с этим уродливым злом, с которым нам, к сожалению, приходится сталкиваться, — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Москва находится на передовой в борьбе с террористами.

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