Песков назвал терроризм уродливым злом, с которым продолжат борьбу

Ни одна из стран не застрахована от терроризма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что борьба с этим "уродливым злом" будет продолжена.

— Всем известно, что ни одна страна в мире, к сожалению, не застрахована от проявлений терроризма, но это абсолютно не значит, что кто-то будет ослаблять борьбу с этим уродливым злом, с которым нам, к сожалению, приходится сталкиваться, — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Москва находится на передовой в борьбе с террористами.