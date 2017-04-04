Тарасова о работе Сотниковой с Плющенко: Я не гадалка, поживём — увидим

Новому тренеру олимпийской чемпионки придётся решить ряд вопросов, заметила Татьяна Тарасова.

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала Лайфу новость о том, что фигуристка Аделина Сотникова приняла решение тренироваться у Евгения Плющенко. Она не стала предполагать, сойдутся ли фигуристка и её новый тренер характерами.

— Я не гадалка. Характеры тут ни при чём. Поживём — увидим, — сказала Тарасова.

Тарасова добавила, что есть ряд вопросов, которые придётся решить новому тренеру Сотниковой.

— Есть вопросы — какие соревнования, как они поднимут свой рейтинг, в какой разминке она будет кататься, какие элементы они установят, это вопросы для Жени. Вы его спрашивайте, мы будем рады, если у нас появятся сильные девочки, — заметила тренер.

Ранее стало известно, что Сотникова будет готовиться к своей второй Олимпиаде под руководством двукратного чемпиона Игр Евгения Плющенко, недавно решившего завершить карьеру и заняться тренерской работой. В 2014 году Сотникова взяла олимпийское золото в одиночном женском катании под руководством Елены Буяновой (Водорезовой), с которой проработала в общей сложности 13 лет.