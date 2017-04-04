Путин освободил Александра Соловьёва от должности главы Удмуртии

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Путин освободил Александра Соловьёва от должности главы Удмуртии

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Фото: © РИА Новости/Константин Ившин

Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности главы Удмуртии Александра Соловьёва в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Чиновника подозревают во взяточничестве. По данным Следственного комитета, глава Удмуртии с 2014 года по 2016 год получил от организаций, занимавшихся строительством мостов через Каму и Буй, взятки. Как сообщает следствие, общий размер взяток превышает 140 миллионов рублей.

Отметим, в настоящее время Александр Соловьёв этапирован в Москву. Сотрудники Следственного комитета готовятся предъявить ему обвинение и направить в суд ходатайство об аресте.

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