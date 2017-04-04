СМИ: Тело россиянки нашли в чемодане в итальянском порту

В чемодане в порту Римини нашли тело 27-летней россиянки. По данным ряда местных СМИ, её смерть могла наступить в результате истощения.

Изначально предполагалось, что тело принадлежит гражданке Германии, которая пропала во время путешествия на круизном лайнере в феврале 2017 года. Однако после проведённой экспертизы и анализа отпечатков пальцев выяснилось, что погибшая — россиянка, которая последние годы жила в Италии. У неё был вид на жительство.

При этом местные полицейские исключают криминальный характер гибели женщины, так как не нашли никаких следов насильственной смерти и признаков утопления.

Примечательно, что на момент смерти она весила всего 35 килограммов.