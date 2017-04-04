Полицейские обвинили полуслепого в избиении

Инвалид II группы по зрению написал заявление на напавшего на него правоохранителя. В ответ мужчину обвинили в избиении и оскорблении полицейского.

Следственные органы Москвы проверяют заявление 33-летнего Виталия Гиндина, инвалида II группы по зрению, о том, что его избил местный участковый при попытке вступиться за гражданскую супругу. Участковый в ответ обвинил слабовидящего человека в нападении на себя: якобы прикованный к стулу Гиндин умудрился повредить ему руку и ударил в ухо.

У Виталия множество нарушений зрения: практически отсутствует периферическое зрение, близорукость, дальнозоркость, быстрая утомляемость и прочее. Фактически он видит предметы на расстоянии одного-двух метров — и то только если смотрит прямо на них.

Перед интервью в студии Лайфа Виталий не увидел подошедшего сбоку оператора, отреагировав только на голос, и долго пытался сладить с защёлкой микрофона, крепя его на футболку.

— 13 января я с приятелем стоял у своего подъезда. Не спорю, выпил две бутылки пива, но вели мы себя тихо и не вызывающе. Когда к нам подошёл участковый и сказал, что оформит на нас протокол, прошли с ним на опорный пункт. Но там на нас зачем-то надели наручники и прицепили к стульям, — рассказывает Виталий Гиндин. — Так мы просидели больше часа, пока за мной не зашла гражданская супруга Наталья. Она начала возмущаться, что нас держат в наручниках. На что участковый Андрей Полетаев обругал её. Я начал подниматься, и тут он оказался сбоку. Я и не видел его, скорее чувствовал. Мгновенный удар сбоку — и я вместе со стулом на полу. И тут меня начали бить ногами с криками: "Все вы корчите из себя инвалидов". Бил минут 15, периодически я терял сознание.

После того как гражданскую жену Виталия выставили из опорного пункта полиции, его самого отвели в ОМВД по Бабушкинскому району и заперли в ИВС, где он провёл сутки. После этого его выставили вон, предупредив, чтобы не вздумал обращаться с жалобами.

Но спустя ещё день Виталию стало плохо на работе — он массажист — и его госпитализировали. У мужчины обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозжечка, гематомы, царапины, синяки и отёки.

— Сейчас я обратился с заявлением об избиении Полетаевым, в ответ он тоже написал две жалобы: одну — о нападении на себя, другую — об оскорблении, — добавил Гиндин. — Сейчас жду ответа от следователей.

Юрист Роман Устинов, к которому Виталий Гиндин обратился за помощью, пояснил Лайфу, что обвинение в нападении на сотрудников полиции часто используется в качестве попытки уйти от ответственности при различных злоупотреблениях.

— Это довольно устоявшийся способ сокрытия своих противоправных действий — путём обвинения человека в том, что он якобы совершил в отношении сотрудника полиции противоправное деяние, — добавил Гиндин. — Но оценку таким обвинениям может дать только суд.