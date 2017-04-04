Лавров о реплике Тиллерсона про танго: Мама запрещала с мальчиками танцевать

По итогам переговоров руководителя Министерства иностранных дел России с главой МИД Киргизии журналисты попросили Сергея Лаврова прокомментировать слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, что он "готов танцевать танго с Россией, но не с Лавровым". Министр отметил, что и сам не готов с ним танцевать, но, если Тиллерсон хочет научиться, МИД РФ готов ему помочь.

— Мне тоже мама запрещала с мальчиками танцевать, — отметил Лавров. — Я слышал, что якобы такой разговор на встрече министров иностранных дел НАТО состоялся, и если это так, если Рекс Тиллерсон чувствует, что он ещё не со всеми может танцевать, мы готовы помочь. Человек он очень опытный, уверен, что научится быстро.

Отметим, после встречи с киргизским коллегой у Сергея Лаврова намечена встреча с Рексом Тиллерсоном в Москве, на которой планируется обсудить проблемы Ближнего Востока, Европы и ряда регионов, которые можно разрешить только при взаимодействии между Россией и США.