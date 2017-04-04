В Нижнем Новгороде пенсионер расправился с возлюбленной из-за отказа выйти замуж

Из-за отказа вступить в брак 80-летний житель Семёновского района Нижегородской области накинулся с ножом на свою 51-летнюю возлюбленную, которая отказала ему в свадьбе.

— Злоумышленник стал наносить несостоявшейся невесте множественные ножевые ранения по телу. 51-летняя женщина смогла только выбежать из квартиры и, упав на лестничной площадке, скончалась от полученных телесных повреждений, — комментирует пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

Стоит отметить, что инцидент произошёл 2 апреля, когда пенсионер с 51-летней местной жительницей распивали алкогольные напитки. Сейчас подозреваемый задержан. При этом сам мужчина отрицает свою причастность к смерти женщины.