Банда "мусорщиков" обокрала предприятие миллиардера из списка Forbes

Правоохранители изъяли 90 тонн похищенного кокса у сотрудников "Северстали", которые вывозили его с территории предприятия под видом мусора.

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Череповце восьмерых местных жителей за кражу каменноугольного кокса с площадки Череповецкого металлургического комбината. Предприятие принадлежит ПАО "Северсталь", председателем совета директоров которого является один из богатейших бизнесменов России Алексей Мордашов. По данным правоохранителей, подозреваемые вывозили каменноугольный кокс в кузовах грузовых автомобилей под видом мусора.

— В ходе проведения мероприятий полицейские изъяли около 90 тонн указанной продукции, которая хранилась подозреваемыми на арендуемых ими базах Череповца. Металлургическому предприятию причинён крупный ущерб, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

По предварительным данным, ущерб мог составить не менее 250 тыс. рублей. Представители предприятия отметили, что преступных групп было две — в них входили пятеро работников "Северстали".

— По нашей оценке, за последний год преступники могли похитить более четырёх тысяч тонн каменноугольного кокса, — отметил директор по обеспечению бизнеса ПАО "Северсталь" Александр Кряталов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Точный ущерб, нанесённый предприятию, пока устанавливается. Он может увеличиться до 11 млн рублей.