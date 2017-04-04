В Коми на 7 тыс. рублей арестовали мать малышей, искавших еду в мусорке

Как стало известно Лайфу, 29-летняя Светлана В. около полутора лет издевалась над своими малолетними детьми, постоянно избивая их и оставляя без еды.

Суд Сосногорска рассмотрел уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей" в отношении местной жительницы. Мать восьмилетнего Игоря (имя изменено. — Прим.ред.) и пятилетней Маши (имя изменено. — Прим.ред.) не только лишала их игрушек и одежды, но и постоянно оставляла малышей голодными. Полтора года назад она оставила сына на улице без присмотра. Мальчик бродил по городу весь день, а поздно вечером его обнаружили сотрудники полиции, доставившие ребёнка в социально-реабилитационный центр.

— В мае прошлого года женщина побила дочь и выставила её без одежды на балкон, где девочка достаточно долго простояла при низкой температуре воздуха, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Республике Коми. — Летом прошлого года дети, оставленные без еды, вынуждены были искать себе пропитание в мусорном контейнере около дома. Заставшая детей за этим занятием мать нанесла множество ударов по уху девочке.

Прошлым летом оставленная в очередной раз без присмотра девочка упала во дворе с качелей. За это Светлана ударила её ногой по спине.

За эти действия суд оштрафовал женщину на семь тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о лишении её родительских прав.