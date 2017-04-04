Киев раскритиковал организаторов "Евровидения" за слова о бойкоте

Глава ЕВС Ингрид Дельтенре выступил против решения СБУ о запрете для Юлии Самойловой въезжать на Украину в течение трёх лет.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) подверг критике организаторов "Евровидения" за слова о бойкоте международного конкурса, который состоится в Киеве. В частности, представителям украинского ведомства не понравились заявления гендиректора Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре.

— Члены наблюдательного совета призывают директора ЕВС Ингрид Дельтенре и Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины, не превращать организацию в инструмент чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному проведению конкурса — как в этом году, так и в будущем, — говорится в сообщении сотрудников НОТУ.

В украинском ведомстве добавляют, что призывы EBC относительно российской певицы Юлии Самойловой будут восприниматься Киевом как попытки вмешательства во внутренние дела Украины. По словам представителей НОТУ, всё это выходит за рамки полномочий организаторов "Евровидения".

Ранее Ингрид Дельтенре заявила, что Киеву могут объявить бойкот после того, как СБУ запретила Юлии Самойловой — участнице "Евровидения" от России — въезжать на Украину в течение трёх лет.