Расстрелявшие полицейских приказали попавшему с ними в ДТП водителю сидеть тихо

Подозреваемые в расстреле правоохранителей в Астрахани вызвали полицейских после мелкого ДТП с "ниссаном", а затем неожиданно расстреляли служителей закона. Водителя убийцы решили не трогать.

Преступники на "газели" зацепили "ниссан", в котором находился 27-летний местный житель Сергей А., когда перестраивались с левого ряда.

— К водителю "ниссана" подошли подозреваемые в убийстве и приказали сидеть на месте. Водитель выполнил их требования, он не пострадал, — рассказал Лайфу старший помощник руководителя СУ СК РФ по Астраханской области Андрей Хегай.

Напомним, убийство двух полицейских произошло сегодня в Астрахани около половины второго ночи. Сотрудники приехали на оформление мелкого ДТП с автомобилями "Газель" и "Ниссан", но по ним был открыт огонь из огнестрельного оружия. Убив полицейских, преступники забрали их табельное оружие и скрылись на микроавтобусе "Газель".

После нападения и убийства двух полицейских в Астрахани в регионе начались масштабные поиски преступников. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают восемь человек.