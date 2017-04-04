В Лондоне поймали мужчину, который пробрался на рейс без паспорта и билета

Курьёзный случай произошёл в лондонском аэропорту Хитроу. Предприимчивый мужчина сумел пробраться на вечерний рейс до Гонконга авиакомпании Cathay Pacific без посадочного талона и даже без паспорта.

Обнаружили зайца только на борту самолёта — воздушное судно уже шло на взлёт. Безбилетника и всех остальных пассажиров попросили покинуть лайнер для проверки документов. В итоге рейс отправился с задержкой в полтора часа, а горе-путешественник оказался в полицейском участке Лондона. Блюстителям порядка предстоит выяснить, как мужчина прошёл таможенную службу и паспортный контроль.